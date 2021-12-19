/667075/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-ريال-مدريد-وقادش

انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد وقادش بالتعادل السلبي، في لقاء الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: شهدت تشكيلة ريال مدريد على عودة البلجيكي لإيدن هازرد، مهاجم الفريق الملكي الغائب منذ عدة أشهر بسبب الإصابة. تشكيل ريال مدريد: حراسة المرمى: تيبوه كورتوا الدفاع: لوكاس فازكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي الوسط: فيدي فالفيردي - كاسميرو - توني كروس الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

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