استشارى تطوير القاهرة التاريخية لـ مساء dmc: المنطقة أهملت لمدة نصف قرن

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد الخطيب استشارى تطوير القاهرة التاريخية، إن منطقة القلعة من الآثار الأيقونية للقاهرة وهى بوابة القاهرة التاريخية، وميدان القلعة يشرف عليه مجموعة من الآثار التاريخية على مستوى العالم الإسلامى مثل مساجد السلطان حسن والرفاعى والمحمودية والقلعة.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكاى بى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك مشروع طموح من أجل تطوير منطقة القلعة واستغلالها من الصندوق السيادى لعمل جامعة ومراكز للحرف لإحياء التراث، وستكون بداية لمسارات سياحية للزائرين وهو ما سيفيد أهالى القاهرة التاريخية. وأوضح أن القاهرة التاريخية تعرضت للأهمال على مدار نصف قرن، وأصبحت من أفقر المناطق فى القاهرة، وتحولت أماكن كثيرة لمخازن ومصانع وأنشطة غير مناسبة، وتحول السكن فيها إلى الأرخص.

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