منها شوربة العدس.. هانى الناظر: ستة لا تستغنى عنها فى مواجهة البرد

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الأحد: "ستة لا تستغنى عنهم فى هذه الأيام ومواجهة برودة الجو بقلب جامد.. شوربة العدس.. حمص الشام.. السحلب.. القرفة.. الجنزبيل.. الكاكاو".

وتابع: "المتواجد من حضراتكم فى الشارع الآن ياخذ باله إنه متوقع طبقا لما تنشره خرائط الطقس الدولية الآن سقوط أمطار من متوسطة لشديدة خلال الفترة من حوالى الساعة 11 تقريبا وحتى الساعة 2 فجرًا.. كونوا حريصين".

كشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد وحتى غد الإثنين 20 ديسمبر 2021.

وقالت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إن الطقس سيكون مائل للبرودة على الأنحاء كافة، وسوف يظهر نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أنها ستكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.