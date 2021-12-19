/667076/وزير-المالية-العدالة-الاجتماعية-تتطلب-اني-أخد-من-الغني-وأدي-للفقير

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إضافة 5% على تذاكر الأفلام الأجنبية والتزحلق على الجليد والغطس، ورقص الباليه، وحفلات الديسكو، وحفلات الساحل الشمالي التي تصل سعر التذكرة فيها الـ6000 ألف جنية، مؤكدًا أن زيادة الرسوم جاء بهدف توجيهها للفئات المستحقة وتحقيق العدالة.

دوت الخليج

وزير المالية: عدم دفع الضرائب تعد جريمة ضد الدولة

وأوضح أن العدالة الاجتماعية تتطلب الحصول على أموال من القادر على دفع 6 آلاف جنيه لحضور حفل بالساحل الشمالي من أجل توزيعها على الفقراء الذين يحتاجون بناء منازل لهم.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج«على مسئوليتي» الذي يقدمه الأعلامي أحمد موسى:" تلك الطبقة المفروض ما تزعلش، المفروض يقول يا دولة خدي أكتر أنا شخص مقتدر دفعت 6 آلاف جنيه ووقفت في الزحمة عشان أحضر حفلة، الناس من حقها تنبسط والدولة من حقها تاخد فلوس عشان نبسط الناس الغلابة، هنجيبها منين؟ هنجيبها من المقتدرين، العدالة الاجتماعية تتطلب اني أخد من الغني وأدي للفقير ".

وأكد محمد معيط أنه لا يحارب الأغنياء ولكنه يحاول أن يساعد المحتاجين للدولة أنها تقف معاهم، مشيرًا إلى أن 75% من إرادات مصر من الضرائب، وذلك من أجل الأنفاق على حماية مصر وحدودها الخارجية وأمنها الداخلي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم.

كما أكد على أن عدم دفع الضرائب تعد جريمة ضد الدولة والعالم كله بيقوم بفرض الضرائب لأن ذلك من حق الدولة حتى تستطيع أن تحافظ على أمنها وتستمر في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والصرف والمياة وغيرها من الخدمات.