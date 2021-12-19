/667079/ميدو-غياب-طارق-حامد-أكبر-المفاجأت-عن-منتخب-مصر-وكيف-سيلعب-النني

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، حول أختيارات كارلوس كيروش لقائمة الفراعنة المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "اللوائح تُجبر الاجهزة الفنية على اختيار 5 حراس ضمن الـ40 لاعب في القائمة المبدئية للأمم الافريقية".

وأضاف: "غياب حسين الشحات وطارق حامد وياسر ابراهيم واحمد فتحي أكثر المفاجآت بعد اعلان قائمة امم افريقيا المبدئية".

وأكمل: " محمد النني لا يشارك بأوقات كبيرة مع أرسنال، فكيف يلعب في بطولة كبيرة زي امم افريقيا مرة واحدة ضد لاعيبة ريتمها عالي وبتلعب اوقات كبيرة؟".

وأردف: " استبعاد طارق حامد ليس قرار تأديبي، تحدثت مع اللاعب لمدة 30 دقيقة وأقسم لي أنه لم يفتعل مشكلة مع الجهاز الفني".

وأختتم قائلاً: " طبيعي لما لاعب متعود انه يلعب اساسي يقعد احتياطي انه "يقلب وشه"، هل كيروش مستني العكس؟".

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.