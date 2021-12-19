/667081/كاف-يتغني-بـ-محمد-صلاح-قبل-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا-فيديو

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيديو يحتوي على أهداف الدولي المصري محمد صلاح، مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء فيديو محمد صلاح على صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل انطلاقة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تحتضنها الأراضي الكاميرونية.

وقدمت الصفحة في الفيديو العديد من الأهداف للدولى المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، وهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

قائمة منتخب مصر

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.