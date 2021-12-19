/667082/ميدو-إسبتعاد-طارق-حامد-مثل-عدم-ضم-الشناوي-فهل-يجرؤ-كيروش-فعلها

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث ميدو في تصريحات تليفزيونية على برنامج "الريمونتادا" وقال: "أعتقد ان احد الاشخاص قام بنقل صورة خاطئة الى كيروش عن طارق حامد، مش ممكن يكون اللي بيحصل مع طارق حامد طبيعي".

وأكمل: "إستبعاد طارق حامد "أكبر لغز" مش لاقي له تفسير، فهو من أفضل لاعبي وسط الملعب داخل القارة، فهو لي مثل إستبعاد محمد الشناوي على سبيل المثال، الثنائي يمتلك مستوى فني مختلف عن الجميع فهل يجرؤ كيروش على فعل ذلك".

وأردف: "الأرقام تؤكد ان طارق حامد يجيد التمرير تحت ضغط وأفضل من عدة لاعبين في المنتخب، ولو كان يلعب في الأهلي كنت هقول نفس الكلام".

وأختتم قائلاً: "90% من المشجعين على الأقل يروا أن استبعاد طارق حامد من القائمة المبدئية "لُغز"، فعد ضمه هو فني بحت وليس بسس أي مشكلة".

محمد صلاح: كارلوس كيروش مش واثق في نفسه.. وهناك توازنات في الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز المعاون لكارلوس كيروش ليس لديه أي أهمية حاليا وأدواهم معدومة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك توازنات في الجهاز المعاون في منتخب مصر، وكان هناك هجوم شديد على المساعدين بإستثناء عصام الحضري".

وتابع "الجهاز الفني الوطني أو المساعدين هم من يخافوا على مصلحة الشعب المصري والكرة المصرية عكس الأجنبي، والمدرب الذي لم يأخذ رأي المدرب المساعد هو غير واثق في قدراتة الفنية، ونفس الأمر يحدث مع كارتيرون مدرب الزمالك".

زاهي حواس يهاجم كارلوس كيروش

وواصل "لو أنا مكان ضياء السيد أو محمد شوقي، لرحلت عن الفريق فوراً، لأنهم ليس لديهم أي صلاحيات فنية، ورحلت عن تدريب الزمالك بعدما تواجد فيريرا لأنني كنت مدير فني للقلعة البيضاء، وكأس العرب كانت بطولة جيدة للغاية وأفضل من أمم أفريقيا".

واختتم "مصر لعبت 3 ماتشات قوية في كأس العرب ولم نحقق الفوز في أي مباراة منهم، والمباريات الضعيفة حققنا الفوز فيها، وإيهاب جلال يستحق تدريب منتخب مصر وعلي ماهر وعماد النحاس".