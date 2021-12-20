لسلامتك.. 5 إجراءات يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت النصائح تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، ويفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

كما يفضل التواجد داخل أى مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار، وعند القيادة أثناء سقوط الأمطار يجب الحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والآخرى.