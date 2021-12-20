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دوت الخليج

حقيقة تكريم وزارة التربية والتعليم لمؤسس الإخوان حسن البنا

وأكد وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، أن هذا تشابه اسماء وليس تكريم لمؤسس الاخوان، حسن البنا.

وتابع وزير التعليم:” المتبرع بالارض مواطن اسمه "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا" وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالارض منذ عام ٢٠٠٢ أى منذ ٢٠ سنة كاملة تعاقب فيها الوزراء ولم يتم التعليق على اسم المدرسة الا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة.

وزير التعليم، الدولة ليست فى غيبوبة

واستكمل وزير التعليم، طارق شوقي:” الدولة ليست في غيبوبة كما يتقول البوست المرفق وإنما يزداد يوميا "مستوى التنمر على كل شئ وأى شئ" وما نزال نرد ونوضح احتراما للمواطن المصري الذي ارهقته الشائعات واختلط عليه الامر والله المستعان.

واستطرد:” بعد ٢٠ سنة من إنشاء المدرسة فقد خاطبنا السيد المحافظ والادارة التعليمية والمتبرع بالارض وغيرنا اسم المدرسة الى "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا" حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل او بعض مقدمي البرامج!