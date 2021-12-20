/667086/ريال-مدريد-يتعثر-أمام-قادش-ويفقد-نقطتين-بالدوري-الإسباني

تعادل ريال مدريد مع نظيره قادش بدون أهداف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحاول ريال مدريد أن يفوز خلال اللقاء وأضاع أكثر من فرصة كام أن يسجل من خلالها، ولكن تألقت دفاعات قادش وحارس مرماهم، ونجحوا في الحفاظ على شباكهم نظيفة.

واضاع فينسيوس جونيور أخطر فرص المباراة بعدما أنفرد بحارس قادش، وأرسلها خارج الشباك.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 43 في المركز الأول، بينما أصبح رصيد قادش 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبوه كورتوا

الدفاع: لوكاس فازكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي - كاسميرو - توني كروس

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- إشبيلية 37 نقطة

3 -ريال بيتيس 33 نقطة

4 -أتلتيكو مدريد 29 نقطة

5- ريال سوسيداد 29 نقطة

6- رايو فاييكانو، 27 نقطة

7- فالنسيا، 25 نقطة

8- برشلونة 24 نقطة

9 -إسبانيول 23 نقطة

10- أوساسونا 22 نقطة

11- اتلتيك بلباو 21 نقاط

12- مايوركا 20 نقاط

13- فياريال 19 نقاط

14- سيلتا فيجو 17 نقاط

15- غرناطة، 16 نقاط

16- إلتشي 15 نقطة

17- ألافيس 15 نقاط

18- قادش 14 نقاط

19- خيتافي 12 نقاط

20- ليفانتي 8 نقاط.