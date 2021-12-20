/667087/إحياء-حفل-زفاف-ابنة-ماجد-المصري-في-هذا-الموعد

كشف الفنان ماجد المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أسباب بكائه خلال عقد قران ابنته مهيتاب، معلنا عن موعد زفافها.

دوت الخليج يرصد موعد زفاف ابنة ماجد المصري

وقال ماجد المصري، خلال البرنامج متحدثا عن مشهد بكائه أثناء عقد قران ابنته: «الاب أما يبص في عين اللي الراجل اللي هياخد بنته، بيبقى عايز يقوله دي أمانه خلي بالك منها، الشيء صعب جدا جدا ومحزن وفي نفس الوقت بتبقى فرحان جدا عشان بنتك خلاص هيبقى ليها بيت وحياة».

ماجد المصري يعلن موعد زفاف ابنته

وأشار المصري بأن علاقاته كانت طيبة مع ابنته ماهيتاب بشكل شخصي، وأوضح أن زوجها يعمل في ٱحدى الشركات وهو رجل مكافح، ومن المقرر عقد حفل زفافهما يوم الثلاثاء المقبل.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان ماجد المصري وهو ينهار من البكاء في حضن نجلته ماهي بعد عقد قرانها، الأمر الذي عكس مشاعر الأبوة التي تقشعر لها الأبدان.

عقد قران ابنة ماجد المصري

و احتفل ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهي من زوجته السابقة منى إش إش في منزلهم وسط حضور المقربين فقط.

شارك المصري متابعيه صور من عقد القران عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي تميز بالبساطة، وظهرت ابنته بحجاب باللون الأبيض.

وعلق عليهم قائلًا "تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفي القاضي.. وعقبال عندكم جميعًا إن شاء الله".

نجوم الفن يهنئون ماجد المصري بعقد قران ابنته

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه ونجوم الوسط الفني، لتهنئته وتمني السعادة لابنته، ومن أبرزهم روجينا والفنان أحمد السعدني.

مهرجان جلوبال الفني يُكرم الفنان ماجد المصري

على الصعيد الآخر، كرمت إدارة مهرجان جلوبال الفني بالعراق، الفنان ماجد المصري، لتميز أعماله السينمائية والدرامية، وذلك بحضور كلا من الفنان مصطفى قمر وهالة صدقى ونهال عنبر وبوسى شلبى وداليا البحيرى والإعلامى طارق علام.

واحتفل الفنان ماجد المصري في وقت سابق بذكرى ميلاد زوجته من خلال اهدائها «يخت»، في حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة.