/667090/مرتضى-منصور-يدعم-سلة-الزمالك-قبل-مواجهة-الأهلي-اليوم

أجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة الغد مع النادي الأهلي في دوري سوبر السلة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشد مرتضى منصور أزر اللاعبين قبل المواجهة الهامة أمام الأهلي، وقام بتحفيظهم قبل اللقاء المنتظر، مشدداً أنهم يحققوا الانتصار لإسعاد جماهير الزمالك.

كما وعدهم بمكافأت في حال الفوز على الأهلي، وأن مجلس الإدارة خلفهم ويدعمهم دائماً، وسيوفر لهم جميه طلباتهم مقابل إسعاد جماهير الفارس الأبيض وتحقيق البطولات.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور رزاق سيسية لأول مرة منذ عودته للزمالك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت عودة بن شرقي وأوناجم، بالإضافة إلى غياب الونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري لإراحتهم بعد المشاركة بكأس العرب.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه

دعم نادي الزمالك طارق حامد لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور تدعم بها طارق حامد ومكتوب عليها " الإبتسامة لا تعوض الجدية، فالعمل الجاد لا بديل له ".

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.