- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأكدت أن محافظات الدلتا تكون الأمطار فيها متوسطة تغزر أحيانا، أما الإسكندرية وشمال الدلتا تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن في هذه الساعات يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.
وأوضحت الهيئة، أن المحافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة)، ومن المتوقع أن تصل الى القاهرة خلال وقت قليل.
كما يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء الشمالية.
وقررت 9 محافظات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وتحسبا لأى ظرف طارئ أو سيول قد تحدث.
ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين أبرزها:
- غلق الشبابيك جيدًا وعدم فتحها خاصة فى الليل.
- ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف فيها.
- الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة الأطفال.
- الابتعاد عن البالوعات فى الشوارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد تكون السحب فى سماء القاهرة من خلال القمر الصناعى (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.