شاهد تكون السحب فى سماء القاهرة من خلال القمر الصناعى (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن محافظات الدلتا تكون الأمطار فيها متوسطة تغزر أحيانا، أما الإسكندرية وشمال الدلتا تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن في هذه الساعات يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن المحافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة)، ومن المتوقع أن تصل الى القاهرة خلال وقت قليل.

كما يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء الشمالية.

وقررت 9 محافظات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وتحسبا لأى ظرف طارئ أو سيول قد تحدث.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين أبرزها:

- غلق الشبابيك جيدًا وعدم فتحها خاصة فى الليل.

- ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف فيها.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة الأطفال.

- الابتعاد عن البالوعات فى الشوارع.