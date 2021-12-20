- 1/2
- 2/2
وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الأحد: "لمن لا يعلم فإن مدارس 30 يونيو هى مدارس خاصة ودولية بمصروفات، شأنها فى ذلك شأن جميع المدارس الدولية المنافسة لها فى مصر، بينما تخضع مدارس 30 يونيو فى إشرافها ماليا للجنة التحفظ بوزارة العدل، وفنيا لوزارة التربية والتعليم، والعاملون فيها يتقاضون ذات المرتبات التى يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة".
وتابع: "حرصا على الكفاءات الموجودة بتلك المدارس، صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة، بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس، بل بالعكس هناك مدارس دوليه منافسة تعرض رواتبًا على المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير".
واستطرد: "السيد مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا فى العديد من المدارس الدولية فى مصر وخارجها بمرتبات أعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات فى مدارس 30 يونيو من إيرادات هذه المدارس الدولية، وليس من موازنة الوزارة على الإطلاق وهذا تحت إشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية، المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس".
واختتم: "لمن يجد فى نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهنى للقيام بهذه المهمة فى هذه المجموعة من المدارس الدولية فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم عن بوست لمحامى بشأن مدارس 30 يونيو: سيعاقب عليه بالقانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.