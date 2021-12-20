وزير التعليم عن بوست لمحامى بشأن مدارس 30 يونيو: سيعاقب عليه بالقانون

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه لا يكاد يمر يوما بدون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب، وآخرها بوست لأحد المحامين ينشر أوراقا مسربة وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون لأن جميع مدارس الإخوان والمسماه حاليا "مدارس 30 يونيو" يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسيعاقب عليه القانون عاجلا.





وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الأحد: "لمن لا يعلم فإن مدارس 30 يونيو هى مدارس خاصة ودولية بمصروفات، شأنها فى ذلك شأن جميع المدارس الدولية المنافسة لها فى مصر، بينما تخضع مدارس 30 يونيو فى إشرافها ماليا للجنة التحفظ بوزارة العدل، وفنيا لوزارة التربية والتعليم، والعاملون فيها يتقاضون ذات المرتبات التى يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة".

وتابع: "حرصا على الكفاءات الموجودة بتلك المدارس، صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة، بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس، بل بالعكس هناك مدارس دوليه منافسة تعرض رواتبًا على المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير".

واستطرد: "السيد مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا فى العديد من المدارس الدولية فى مصر وخارجها بمرتبات أعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات فى مدارس 30 يونيو من إيرادات هذه المدارس الدولية، وليس من موازنة الوزارة على الإطلاق وهذا تحت إشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية، المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس".

واختتم: "لمن يجد فى نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهنى للقيام بهذه المهمة فى هذه المجموعة من المدارس الدولية فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا".