محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ إنه نظرًا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد فقد تقرر أن يكون يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 إجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعى وذلك حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وقد طالب للمحافظ الجميع اتخاذ الحذر.
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة، مؤكدًا درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.
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