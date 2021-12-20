حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا :تتغير الاجواء هذا اليوم وقد تتتخلى هذا اليوم عن مشروع او تخطط لدخول مجال مهني جديد

عاطفيا الشريك يدعم خيارتك في امور تتعلق بالسفر

صحيا: فقدان الشهية مرتبط في التدخين المفرط

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : يوم يحمل العيديد من التقلبات خصوصا في الامور المالية. عليك الحذر من المصروف الزائد.

عاطفيا ؛ لو نظرت الى مشاكلك مع الشريك تجد ان سببها امور لا تستحق هذه القطيعة بينكم او قرارت الانفصال

صحيا؛ لا تقدم نصائح طبية للبعض وانت لا تنفذها على نفسك

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : يوم يحمل لك العديد من الاخبار المفرحة خصوصا الموضوع لي بيتعلق في اوراق تخص سفر او عقارات

عاطفيا ؛ احسم قرارك بخصوص الانتقال مع الشريك لمكان جديد

صحيا : لا تهمل صحتك في امور الوصفات الطبية على الانترنت وراجع طبيب المختص

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : احذر اليوم من مشاكل تقنية تتعلق في التاخر عن العمل حاول ان لا تخالف القوانين هذا اليوم

عاطفيا ؛ الشريك قد يقدم لك بعض الخيارات المتعلقة في مستقبل علاقتكم ناقش بهدوء

صحيا ؛ اعتمادك على الرياضة قد يخفف عنك بعض الم الظهر

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : لا تخلط بين طيبة قلبك وتصرفك بالعمل واحذر من الحاقدين على نجاحك خصوصا انك انسان يستطيع تحمل ساعات عمل طويلة

عاطفيا؛ تحتار بعض الاحيان بين قلبك وعقلك وهذا ما يسبب لك الارباك مع الشريك.

صحيا ؛ اعتمد على ماكولات غنية بالخضار. فهذا ما يسعد معدتك على الهضم بشكل افضل

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا: مشروع سفر مفاجئ عن طريق العمل قد يعرضك للتوتر الا انك سرعان ما تكتشف ان الامور لصالحك

عاطفيا: لا تزال تحت تأثيرات الماضي. وهذا ما يجعلك تحتار في اتخاذ قرارت المستقبل مع الشريك الحال

صحيا؛ احمى نفسك عند الخروج من المنزل بلباس جيد حتى لا تتعرض لوعة صحية ناتجة عن البرد

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا: تدفع ثمن نتيجة حساباتك السابقة في الصرف الغير مبرر وتكتشف انك اليوم امام استحقاق مالي لكنك دائما تجد الحلول بمساعدة المقربين

عاطفيا ؛ طلبات الشريك الاخير اصبحت تسبب لك بعض الانزعاج حاول ان تناقش دون اتخاذ قرارت خاطئة

صحيا: لا تدع تأثيرات ضغوط الحياة تجعلك رهين داخلك المنزل حاول الخروج وامضى بعض الاوقات بالطبيعة

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : يوم مميز وكثير من النشاط يبدا في اتصالات او لقاءات وهناك مفاجآت من المقربين

عاطفيا ؛ قد تفكر في سفر قضاء عطلة الى جانب الشريك

صحيا ؛ لا تركز على المأكولات الجاهزة وحاول تبديلها في الطبخ المنزلي فهي صحية ومفيدة لجسدك

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : ابتعد عن الامور التى لا تخدم مصالحك او اوهام الربح الغير مضمون ولا توقع عقود دون مراجعة التفاصيل

عاطفيا ؛ الشريك يطالبك في الاهتمام اكثر وهذا دليل على مدى حبه لك

صحيا ؛ التردد الى النادي الرياضي فيه افادة لصحتك الجسدية والنفسية

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا: هذا اليوم يتحدث عن نجاح على الصعيد المهني او ترقية او زيادة ارباح نتيجة تعبك ومجهودك السابق

عاطفيا ؛ نتفاجىء بموافقة لمشروع زواج او تدخل عائلي لمساعدتك في زواج او ارتباط

صحيا ؛ لا تعاقب جسدك في السهر المطول وحاول نظم اوقات نومك

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا:انت سعيد اليوم لسماعك اخبار تخص موافقه على سفر او ترقية في المجال المهني

عاطفيا ؛ لا تسمح لأحد بالتدخل بينك وبين الشريك خصوصا بعض الحاقدين

صحيا ؛ حان الوقت للتفكير في الرياضة او ممارسة هواية بعيدة عن الجلوس المطول خلف المكتب

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21/12/2021

مهنيا : اكثر ما يشغل بالك هذا اليوم هو تحسين مدخولك المالي لكن تأكد ان الفرج اصبح قريبا

عاطفيا ؛ انانية الشريك تسبب لك انزعاج لكنك بالمقابل تستخدم كلام جارح بعض الوقت حاول اصلح نفسك حتى تكون علاقتك بافضل حال

صحيا ؛ معظم مشاكل الصحية اسبابها ساعة النوم الغير منظمة