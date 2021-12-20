جدة - نرمين السيد - وشدد وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات له، على أهمية متابعة الفرق الطبية المشاركة لحظة بلحظة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح الحملة، بالإضافة لتذليل أى معوقات أمام الفرق الطبية المشاركة.
يُذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، قد انطلقت صباح الخميس، وتسمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.
وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1345 فريق، تجوب المنازل فى جميع المناطق، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.
وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «صحة أسوان» تعلن تطعيم 144 ألفا و471 طفلا ضد شلل الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.