«صحة أسوان» تعلن تطعيم 144 ألفا و471 طفلا ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وشدد وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات له، على أهمية متابعة الفرق الطبية المشاركة لحظة بلحظة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح الحملة، بالإضافة لتذليل أى معوقات أمام الفرق الطبية المشاركة.

يُذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، قد انطلقت صباح الخميس، وتسمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1345 فريق، تجوب المنازل فى جميع المناطق، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.