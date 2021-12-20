الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكانت الأرصاد الجوية، قد نشرت صورة لآخر مخرجات الأقمار الصناعية التى تشير إلى تكون السحب على القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن على عدد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وأكدت أن محافظات الدلتا تكون الأمطار فيها متوسطة تغزر أحيانا، أما الإسكندرية وشمال الدلتا تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن فى هذه الساعات يشهد أجواء شديدة البرودة على الأنحاء كافة، لافتا إلى أن المحافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات: "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة"، ومن المتوقع أن تصل الى القاهرة خلال وقت قليل.

حالة الطقس خلال 6 أيام

وكشفت الأرصاد أن الطقس سيشهد خلال اليوم الإثنين سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا، وتصل إلى القاهرة الكبرى حيث تكون من خفيفة إلى متوسطة.

ولفتت الأرصاد إلى أن حدة الأمطار ستقل مع وقت الظهيرة اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الطقس سيتحسن خلال يوم الغد الثلاثاء تدريجيا على معظم الأنحاء.

تعطيل الدراسة

وقررت 8 محافظات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وتحسبا لأى ظرف طارئ أو سيول قد تحدث.

نصائح الأرصاد خلال الأمطار

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين أبرزها:

غلق الشبابيك جيدًا وعدم فتحها خاصة فى الليل.

ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف فيها.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة الأطفال.

الابتعاد عن البالوعات فى الشوارع.