/667093/الصحة-تسجيل-919-حالة-إيجابية-جديدة-بفيروس-كورونا--و-46-حالة-وفاة

قامت وزارة الصحة والسكان، بالاعلان اليوم الأحد، عن خروج 654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، ويأتي ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 312291 حتى اليوم.

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وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 919 حالة إيجابية، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

بيان وزارة الصحة اليومي بشأن عدد حالات كورونا في مصر

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، أكد عبد الغفار فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هذا وتمت الإشارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 375330 من ضمنهم 312291 حالة تم شفاؤها، و 21361 حالة وفاة