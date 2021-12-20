بسبب الإصلاحات.. قطع المياه عن مدينة طوخ اليوم 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال ربط خط طرد محطة مياه طوخ الارتوازية قطر 12 بوصة المغذى لمدينة طوخ. وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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