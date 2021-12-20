محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا عاجلا جديدا بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وقرر المحافظ وقف حركة المعديات النهرية بـ نهر النيل فرع رشيد بين محافظتى كفر الشيخ، ومحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، لـ سوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ.

موجة الطقس السيئ

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن المطلة على نهر النيل، وهى: "دسوق وفوة، ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشى القسم الملاحى بمتابعة وقف المعديات النهرية.

وقرر محافظ كفرالشيخ، استمرار إيقاف حركة الملاحة فى ميناء البرلس، على البحر المتوسط، لليوم الثانى على التوالى، نظرا لاضطراب حالة الطقس، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس، والجزيرة الخضراء.

حالة الطقس

وتشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حاليا، رياحًا شديدة واستمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على معظم الأنحاء، وخصوصا المدن الساحلية، على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم ودسوق وسيدى سالم، فى حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ، والقرى المحيطة بها وعدد من المدن الأخرى.

سوء الأحوال الجوية

وانتشرت سيارات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار من الشوارع، واستمرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لكسح مياه الأمطار، ومتابعة آثار الطقس السيئ.