/667034/أحمد-فتحي-مؤسسات-المجتمع-المدني-لها-دور-كبير-ومهم

تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور مؤسسات المجتمع المدني الكبير والمهم ، وعن إيحابيات وسلبيات المؤسسات، خاصة فى ضوء إعتبار 2022 سيكون عاما للمجتمع المدنى متابعًا«لو فوت المجتمع المدنى الفرصة على نفسه بهذا العام سيكون هو الخسران».

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد، مؤكدا أن «أى مؤسسة لن تستغل هذا العام لن تنجح فى أداء دورها»، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم سيكون فيه جزء خاص بعمل المجتمع المدنى ومن ثم إرادة الدولة المصرية متوفرة من أجل التفاعل الحقيقى.

ولفت فتحي، إلى أنه تشرف على مستوى 17سنة ماضية بالعمل فى هذا الملف ولابد أن ندرك أن المجتمع المدنى جزء رئيسى من جهود التنمية فى مصر ومساعد أيضا لجهود الحكومة فى حل أى مشكلات تواجه الوطن والمواطن، لافتا إلى أن عالم المجتمع المدنى فى الماضى انتهى بلا رجعة وأنشاء الجمعيات من أجل التهرب من إلتزامات حكومية انتهى أيضا، مشيرا إلى أنه وعدد من زملاءه قاموا بتأسيس مؤسسة شباب القادة وتهتم بملف التعليم الفنى ونطرق الأبواب لها من أجل صورة إيجابية له وخاصة على مستوى الطالبات، وأنبهرنا بأفكار البنات المحترمة فى التعليم الفنى ودورنا فى المؤسسة أن نربط هذه الأفكار بسوق العمل من خلال شركات تدريب وتأهيل ويوجد إهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة وأيضا وزارة الهجرة والتى سيكون من خلال التنسيق مع نماذج من الخارج للاستفادة من خبراتهم فى مصر وذلك فى إطار المجتمع المدنى .

أحمد فتحي: المسابقات التي تقوم بها بعض المؤسسات تخلق نوعا من التنافس

وتابع وكيل لجنة الاجتماعي، هناك مشكلات تواجه الطلبة داخل الجامعات، وبعض الطلبة قالوا أنهم بيشتغلوا في وادي والدولة لا ترانا، وأن هذه المشكلات تتمثل في عدم التمويل وعدم الاهتمام، بالإضافة إلي عدم تسليط الضوء عليهم من جانب الإعلام، وأن هدفنا من مؤسسة شباب القادة هو أن الثلاثة قطاعات«قطاع خاص – حكومة – مجتمع مدنى» يأتوا ليسمعوا الشباب، لذلك تم عمل لجنة تحكيم لتمثل الشباب في الوزارات المعنية ومشاريعهم التي تتعلق بالصحة والملف البيئى وهناك مشاريع تتعلق بنماذج المحاكاة مثل نماذج محاكاة مجلس الوزارء والنواب وغيرها.

وأشار فتحي، إلي أنه عندما تأتي الحكومة لتسمع الشباب والشباب يسمعها، ففي هذه الحالة يفهم كلاهما الأخر، مقدما الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للإعلام علي المجهود الكبير الذي قدموه خلال 4 سنوات لتكوين مؤسسة شباب القادة، مضيفا:هناك الكثير من المؤسسات تقوم بعمل ما تفعله مؤسسة شباب القادة، لكن الأهم هو أن عام 2022 هو عام مؤسسات المجتمع المدني، مناشدا مؤسسات المجتمع المدني التي ليس لديها صفحة رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بعمل صفحة لها حتي يتعرف عليها المواطنين ووزارة الشباب والرياضة.