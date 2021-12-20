مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين، مواجهات هامة في أندية العالم، والتي من أبرزها مباريات الدوري المصري، وذلك بعد الأنتهاء من المشاركة في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام اليوم أولي مواجهات الدوري المصري بعد استئناف الدوري والتوقف الدولي ، وجاءت مباراة فاركوضد المصري البورسعيدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات on time sport 1

يخوض فريق غزل المحلة نظيرة البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 2 .

تقام مباراة الجونة أمام إنبي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1.

تقام مباراة مصر المقاصة ضد الشرقية للدخان في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 2.

تقام مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فريق ليفانتي مباراته ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD .

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة الباطن ضد الحزم والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهرا عبر قنوات الرياضية السعودية.

تقام مباراة الفتح ضد الاتحاد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

تقام الهلال ضد الرائد والتي من المقرر إقامتها الساعة السابعة مساءً.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

انتهت أحداث مبارتي مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، ومباراة توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون، منذ لحظات في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق مانشستر سيتي الفوز بنتيجة قوية وصعبه على نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب سانت جيمس بارك.

سجل روبين دياش الهدف الأول في الدقيقة 5، وجاء جواو كانسيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل رياض محرز الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 64، وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.