/667095/موعد-مباراة-ليفربول-و-ليدز-يونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراته المقبلة أمام نظيرة ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، يوم الأحد الموافق 12/26 القادم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعادل أمس الأحد فريق ليفربول ضد توتنهام بنتيجة 2/2 لكل منهم، وذلك بعد تراجع في مستوي الريدز خلال هذا اللقاء، بعد سلسلة من الأنتصارات للفريق الأحمر.

ترتيب ليفربول في الدوري

والجدير بالذكر أن يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق ليدز في المرتبة الـ16 برصيد 16 نقطة من أصل 18 لقاء خاضه الفريق حتي الأن.

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نتيجة مباراة ليفربول أمس

وسجل أهداف الريدز كلا من، دييجو جوتا، وأندرو روبرتسون، أما أهداف توتنهام جاءت عن طريق هاري كين، وهيونج مين سون.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة، ويتواجد في المركز الثاني، أما توتنهام رفع رصيدة إلى 26 نقطة ويأتي في المركز السابع ولديه 3 مباريات مؤجلة.

وشهدت هذه المباراة 9 بطاقات صفراء بجانب بطاقة حمراء لأندرو روبرتسون لاعب ليفربول.

وشارك محمد صلاح نجم الريدز خلال أحداث المباراة ولكن كانت عليه رقابة قوية وشديدة ولم يتمكن من هز شباك الفريق صاحب الأرض.

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي الفوز على نيوكاسل يونايتد، برباعية نظيفة، لينفرد بصدارة الدوري الممتاز، بدون منازع.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 44 نقطة، من أصل 18 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 18 مباراة.

3- تشيلسي 38 نقطة، من أصل 18 مباراة.

4- آرسنال 32 نقطة، من أصل 18 مباراة.

5- وست هام 28 نقطة، من أصل 17 مباراة.

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة، من أصل 16 مباراة.

7- توتنهام هوتسبير 26 نقطة، من أصل 15 مباراة.

8- ولفرهامبتون 25 نقطة، من أصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 22 نقطة، من أصل 16 مباراة.

10- أستون فيلا 22 نقطة، من أصل 17 مباراة.

11- كريستال بالاس 20 نقطة، من أصل 17 مباراة.

12- برينتفورد 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.