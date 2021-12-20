طقس اليوم.. الأمطار مستمرة وبرودة ليلا ونهارا.. القاهرة 15

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وكشفت الأرصاد عن طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث 60 إلى 80% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط – بورسعيد" على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد وجود أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50 إلى 60% تقريبا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا "الغربية - الشرقية – المنوفية"، ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبا على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

طقس اليوم

وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع من 4 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 7

الإسكندرية 15 11

وادى النطرون 15 11

طنطا 15 7

شبين الكوم 15 7

دمنهور 16 9

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 14 8

سيوة 16 7

بورسعيد 16 11

دمياط 16 11

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 08

الإسماعيلية 15 10

السويس 16 10

العريش 16 10

رفح 15 9

رأس سدر 17 10

نخل 16 1

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 10 1-

الطور 19 12

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 14

مرسى علم 19 13

الفيوم 15 7

بنى سويف 15 7

المنيا 15 6

أسيوط 15 5

سوهاج 16 6

قنا 17 7

الأقصر 18 7

أسوان 19 8

ادفو 20 9

أبوسمبل 19 7

الوادى الجديد 18 7

شلاتين 24 13

حلايب 22 15