القوي العاملة: تعيين 6093 شابا.. من بينهم 45 قادرون باختلاف بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6093 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 45 قادرون باختلاف من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و 135 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 924 منشأة، وأسفر عن تحرير 296 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 335 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 174 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 273 تفويض ووكالة لشركات بها 463 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 47 منحة مولود جديد ، و 20 منحة زواج ، و25 منحة وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحتى وفاة عاملين ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 17 عاملاً من المسجلين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 268 ألف جنيه لـ 111 عاملا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد 3 تراخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .