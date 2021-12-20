تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021 ودرجات الحرارة  

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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الإثنين 20-12-2021 حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس غير مستقر والأحوال الجوية سيئة على أغلب الانحاء، حيث تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع انخفاض درجات الحرارة اليوم في مختلف الأنحاء.

دوت الخليج

حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم دوت الخليج حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

إنخفاض درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لإنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا خلال فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 ديسمبر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20-12-2021 :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 7 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 5 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجة.