أغرب السيارات حول العالم

تُعد السيارات واحدة من أهم وسائل النقل والمواصلات، وهناك من يسعى لاقتناء طراز محدد، ولكن على مدى تاريخ صناعتها، ظهرت الكثير من السيارات ذات التصميمات المميزة والفريدة لايمكن لذهنك أن يستوعب حدودها.

ويعرض موقع دوت الخليج أغرب 5 سيارات في العالم والتي كسرت كل القواعد المتعارف عليها.

أغرب 5 سيارات في العالم

1- السيارة الطائرة: هناك بالفعل سيارة طائرة وتستخدم السيارة الطائرة البنزين للسير في الشوارع لكنها تستطيع الإقلاع والطيران، حيث تحتوي على نظام ملاحة جوية وتكنولوجية متطورة وطيار آلي.

2- السيارة الخشبية: هذه السيارة المصنوعة من الخشب تستخدم محرك القوارب الذي يسمح لها بالإبحار بين الممرات المائية لتجد نفسك أمام سيارة خشبية لها طابعها المميز والخاص.

3- السيارة العملاقة: تعد الشاحنة العملاقة أطول شاحنة في العالم، حيث يصل طولها إلى 10 أمتار وتزن هذه الشاحنة 6 أطنان واستغرق صنعها 15 شهراً ويقدر سعرها بمليون دولار.

4- السيارة صغيرة الحجم: حيث تتسع السيارة الصغيرة لشخص واحد، ولها 3 عجلات فقط، ويوجد محركها تحت المقعد.

5- السيارة الغواصة: وتعتبر السيارة الغواصة سيارة كهربائية، قادرة على السير على الأرض أو الغوص تحت الماء، وهي مكشوفة تماما، ولاستخدامها عليك استخدام أسطوانات أوكسجين تمكنك من التنفس تحت الماء.