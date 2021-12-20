/667096/تعرف-على-موعد-مباراة-ريال-مدريد-القادمة-فى-الدوري-الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد الإسباني مباراته القادمة يوم الأربعاء الموافق 12/22، أمام فريق أتيليتك بيلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، واللتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة ريال مدريد:

وتوقف قطار ريال مدريد أمس أمام نظيرة قادش بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد نغمة انتصارات الملكي خلال هذا الموسم.

ترتيب الفريقن في الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد صداراة الدوري برصيد 43 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الملكي حتي ذلك الوقت، بينما فريق أتيليتك بيلباو المركز التاسع برصيد 24 من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- إشبيلية 37 نقطة

3 -ريال بيتيس 33 نقطة

4 -أتلتيكو مدريد 29 نقطة

5- ريال سوسيداد 29 نقطة

6- رايو فاييكانو، 27 نقطة

7- فالنسيا، 25 نقطة

8- برشلونة 24 نقطة

9 -إسبانيول 23 نقطة

10- أوساسونا 22 نقطة

ريال مدريد وأتليتكو مدريد

الجدير بالذكر أن كانت انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.