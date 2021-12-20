الاتحاد السعودي ضيفاً ثقيلاً على الفتح فى كأس خادم الحرمين الشريفين

/667097/الاتحاد-السعودي-ضيفا-ثقيلا-على-الفتح-فى-كأس-خادم-الحرمين-الشريفين

يدخل فريق اتحاد جدة السعودي مباراته أمام نظيرة الفتح، اليوم الإثنين، ضمن منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الاتحاد السعودي

ويقع فريق الاتحاد السعودي في صداراة الدوري السعودي من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما خاض فريق الفتح 13 لقاء من أصل 25 نقطة.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.

ودخل فريق الاتحاد مواجهته ضد الفتح، بكامل كتيبته بعد أن عاد حمدان الشمراني من الإيقاف، ولكن من المتوقع أن يغيب الظهير الأيمن سعود عبدالحميد لإراحته بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الفتح:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حازم الزهراني - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي - رومارينيو دا سيلفا - عبدالرحمن العبود.

تشكيل الفتح في المباراة:

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: توفيق بوحميد، قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: ماجد كنبة، سفيان بن دبكة، جوستافو ويكهام، كويفا، علي الزقعان.

خط الهجوم: إيفان سانتيني.