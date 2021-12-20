/667032/ماذا-تقصد-التنسيقية-بشعار-لابنطبل-ولا-بنقول-شعارات

تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور مؤسسات المجتمع المدني الكبير والمهم، وعن إيحابيات وسلبيات المؤسسات، خاصة فى ضوء إعتبار 2022 سيكون عاما للمجتمع المدنى متابعًا«لو فوت المجتمع المدنى الفرصة على نفسه بهذا العام سيكون هو الخسران».

جاء ذلك فى الجزء الثانى من ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد.

دوت الخليج

وعن شعار"لا بنطبل ولا بنقول شعارات"، أكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هذا الشعار يقصد به أن نكون صادقين مع المواطنين، مضيفا: الرئيس السيسي أكد أنه لا يريد أن يقول الشباب الحياة وردي لأنه مازال هناك بعض الإشكاليات، لذك وجه الرئيس السيسي باتخاذ خطوات نحو تمكين الشباب باطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفي أحد المؤتمرات الشبابية ناشد أحد الزملاء الرئيس السيسي بأن تكون كل الأحزاب السياسية في كيان واحد بالأيدولوجيات والأفكار المختلفة حتي نستطيع القول للمواطن بأننا كشباب نستطيع العمل، والتنسيقية كانت تحديا كبيرا.

و أردف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: التنسيقية بدأت في البحث عن الشباب الذين لديهم معرفة و خبرات في كافة المجالات، مضفا: عندما التحقت بالتنسيقية تم عمل 4 مقابلات شخصية لي حتي أتمكن من دخول الكيان، وعندما التحقت بالكيان كان لدي مسئوليات كبيرة للغاية، وأن خبراتي السابقة جعلتي ألتحق بالتنسيقية وأن أكون في هذا المكان، وذلك لم يأت من فراغ بل من مجهود عظيم.

وأكد فتحي، أن التنسيقية قامت بالاتفاق مع أفضل الشركات علي مستوي العالم لتحديد ما إذا كان هذا الشخص مؤهل لأن يكون في هذا المكان أم لا، لافتا أن الهدف من التواصل مع الشركة كان معرفة كيفية عمل تمكين حقيقي داخل شركات القطاع الخاص،و تم معرفة ذلك عن طريق قيام الشركة بعمل تقييم إلكتروني لمعرفة إذا كان الشخص يستطيع تحقيق عمل إنجازات علي أرض الواقع أو لا، بالإضافة إلي كيفية أن يكون الشخص مؤثر.