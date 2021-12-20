/667099/قبل-مواجهات-اليوم-تعرف-على-ترتيب-الدوري-السعودي
تقام اليوم الإثنين، مباراة الباطن السعودي ضد نظيرة الحزم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2:5 ظهراً، ضمن منافسات الدورس السعودي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
1- الاتحاد السعودي 26 نقطة
2- الشباب السعودي 25 نقطة
3 - ضمنك 25نقطة
4 - الهلال السعودي 21نقطة
5- النصر السعودي 20نقطة
6- الفيحاء 19 نقطة
7- الرئاد 18 نقطة
8- الأتفاق 16نقطة
9 - الأهلي السعودي 15نقطة
10- الفيصلي 15 نقطة
11- أيها 14 نقاط
12- الفتح 13نقاط
13- الباطن 13نقاط
14- الطائي 13نقاط
15- التعاون السعودي 11 نقاط
16- الحزم السعودي 11 نقطة.
نتيجة مباراة الحزم السابقة
الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والحزم السعودي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الاسبوع العاشر، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لصالح الاتحاد، وشهد على اللقاء ملعب نادي الحزم.
وجاء هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز للاتحاد السعودي، في المباراة عن طريق عبد العزيز البيشي، في الدقيقة التاسعو والخمسون من عمر المباراة.
وظهر الدولي المصر أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، وفريق الاتحاد السعودي بكل قوة في المباراة وفي أكثر من مشهد في اللقاء، ليساهم بشكل كبير في فوز فريقه.
تشكيل الاتحاد أمام الحزم:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي، زياد المولد، أحمد حجازي، حازم الزهرانى
خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، إيجور كورنادو
خط الهجوم: عبد العزيز العبور ، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.
نتيجة ديربي جدة:
وقي وقت سابق حقق الاتحاد السعودي الفوز على الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع السابع من منافسات دوري السعودي للمحترفين، وشهد على اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
ويلعب الدولي المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، في صفوف الاتحاد السعودي، والذي شارك في لقاء مع فريقه، بشكل أساسي، وسجل الهدف الثاني لفريقة في المباراة بعد تسجيل حمدان الشمراني الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الخمسون.
ونجح أحمد حجازي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في شباك الأهلي السعودي، في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة ركنية.
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