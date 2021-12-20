سحب وبرد وعمل.. كيف خيم الطقس السيئ على القاهرة والجيزة؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة دوت الخليج، حالة الطقس على بعض الطرق فى القاهرة والجيزة.

ورغم البرودة الشديدة، إلا أن أصحاب العمل لم يجدوا ما يمنعهم من الذهاب إلى عملهم.

ورصدت عدسة دوت الخليج، مجموعة من عمال البناء يمارسون عملهم بشكلٍ طبيعى للغاية.

وكشفت الهيئة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وكانت الأرصاد الجوية، قد نشرت صورة لآخر مخرجات الأقمار الصناعية التى تشير إلى تكون السحب على القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن على عدد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وأكدت أن محافظات الدلتا تكون الأمطار فيها متوسطة تغزر أحيانا، أما الإسكندرية وشمال الدلتا تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن فى هذه الساعات يشهد أجواء شديدة البرودة على الأنحاء كافة، لافتا إلى أن المحافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات: "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة"، ومن المتوقع أن تصل الى القاهرة خلال وقت قليل.

حالة الطقس خلال 6 أيام

وكشفت الأرصاد أن الطقس سيشهد خلال اليوم الإثنين سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا، وتصل إلى القاهرة الكبرى حيث تكون من خفيفة إلى متوسطة.

ولفتت الأرصاد إلى أن حدة الأمطار ستقل مع وقت الظهيرة اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الطقس سيتحسن خلال يوم الغد الثلاثاء تدريجيا على معظم الأنحاء.