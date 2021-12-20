القوى العاملة: تعيين 6093 شابا بينهم 45 قادرون باختلاف فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 6093 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 45 قادرون باختلاف من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





كما أعلن الوزير، توفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضى - إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و135 حالة غلق إدارى.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 924 منشأة، وتحرير 296 محضرا، فضلا عن التفتيش على 335 منشأة يعمل بها أطفال، وتحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف الغمراوى أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 174 عقد عمل بالخارج، وراجعت 273 تفويضًا ووكالة لشركات بها 463 فرصة عمل.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فقد قامت المديرية بصرف 47 منحة مولود جديد، و20 منحة زواج، و25 منحة وفاة أحد الأقارب، وصرف منحتى وفاة عاملين، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ 17 عاملا من المسجلين، ليصل إجمالى ما تم صرفه 268 ألف جنيه لـ 111 عاملا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج ترخيص لأول مرة، وتجديد 3 تراخيص بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون