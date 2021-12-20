توجيهات السيسى بإقامة مشروعات لتوطين الصناعات تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الضوء على تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط حول قيادة الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عامين مقبلين الجهود الأممية فى وضع استراتيجيات وآليات تنفيذية لمنع ومكافحة الفساد.

ونشرت صحف القاهرة، موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على قانون حقوق المسنين، وإعلان انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من الأسمرات.

فى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق مع القطاع الخاص ذى الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، وذلك لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستديم ومستقر، بما يصب فى صالح خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "قنديل للصلب".

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله "إن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج فى قطاع الصناعات المعدنية"، موضحا أن وزيرة التجارة والصناعة عرضت - خلال الاجتماع - أهم الخطوات التنفيذية التى تتم ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطنى، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى فى الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، خاصة قطاع الصناعات المعدنية.

وأضافت (الأهرام) أن وزيرة التجارة والصناعة عرضت نتائج التنسيق مع مجموعة "قنديل للصلب" لبحث تعزيز عمليات التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلى فى قطاع الصناعات المعدنية من خلال إقامة استثمارات جديدة، لتلبية احتياج السوق المحلى من مدخلات الإنتاج كالصناعات الهندسية وقطاع المقاولات وصناعات الأجهزة المنزلية.

وفى شأن رئاسى ثان، نقلت صحيفة (الأخبار) توجيهات الرئيس السيسى، بالاستمرار فى توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم، أسوة بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الإطار، الأمر الذى أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التى تقوم بها الدولة لهم.

وأوضحت (الأخبار) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، حث وجه بتكثيف جهود تطوير المناطق التاريخية القديمة بالقاهرة لإبراز دورها كمركز ثقافى وحضارى وسياحى، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفى شأن رئاسى آخر، نشرت صحيفة (الجمهورية) توجيهات الرئيس بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافى بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول العالم، خصوصا ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

وذكرت (الجمهورية) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، كامل الوزير وزير النقل، وأحمد الشاذلى.. حيث عرض وزير النقل الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصة ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولا إلى الطريق الدولى الساحلى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلا عن ربطه بالقطار الكهربائى السريع، إضافة إلى مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصة تعميق الممر الملاحى وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء "محطة تحيا مصر 1" لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة فى البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

وتحت عنوان "مصر تقود الجهود الأممية لمنع ومكافحة الفساد" تناقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تقريرا لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول قيادة الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عامين مقبلين الجهود الأممية فى وضع استراتيجيات وآليات تنفيذية لمنع ومكافحة الفساد، بحكم رئاسته للمؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقب انتخابه بالتزكية لهذا المنصب من نحو 150 مشاركة.

وأوضحت الصحف أن عبد الشافى تسلم رئاسة المؤتمر الأممى فى شرم الشيخ، خلفا للرئاسة الإماراتية التى مثلها الدكتور حارب بن سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة فى الإمارات ورئيس الدورة الثامنة، وما لبث إلا أن يعقد اللقاءات الثنائية ويوقع مذكرات التفاهم والتعاون ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية مع العديد من الدول.

وأشارت إلى أن 12 دولة حرصت على لقاء الوزير عبد الشافى وممثلى هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات للاستفادة المشتركة من خبرات هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد والخبرات الفنية ودعم وتأهيل الكوادر من خلال أكاديمية مكافحة الفساد الوطنية.

برلمانيا.. أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) و(الوطن) موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسنين.. حيث يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

كما يمكن المشروع كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، مجالات الاهتمام، سبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

وفى المجال الصحى، سلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة الحملة للأطفال المصريين والمقيمين من سن يوم وحتى 5 سنوات ولمدة 4 أيام، بحضور محافظ القاهرة خالد عبد العال، الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة فى مصر.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

كما نقلت عن محافظ القاهرة تأكيده باتخاذ كل الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتى تنتشر بجميع أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.