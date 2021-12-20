يتحدد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة تدفقه بالشرايين، حيث يعتبر ضغط الدم حالة شائعة تكون فيها قوة الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر.

دوت الخليج

تعرف على أعراض الإصابة بارتفاع ضط الدم

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية.

ووضحت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» أهم أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى إمكانية الكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

5 أعراض تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

1- خفقان القلب بشكل غير منتظم

2- نزيف من الأنف

3- طنين في الأذن

4- صداع شديد

5- الشعور بالدوار

كما نوهة الوزارة إلى أن ارتفاع ضغط الدم أكثر من 140/90 ميليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.

وحثت الوزارة المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر أو الاعتلال الكلوي، بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية، موضحة أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg وتطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى توفير خدمة الخط الساخن لتلقي الاستفسارات لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم التالي 1535.