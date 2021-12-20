«مدينة أوربية».. سانت كاترين تتصدر جوجل بعد تزينها بالثلوج 

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جبال شاهقة للغاية يعلوها ثلج كثير يحول لونها الرملي إلى أبيض فاتح يسر الناظرين، وأشجار تغير لونها الأخضر تماما إثر الثلوج المتساقطة من السماء، الأمر الذي جعل مدينة "سانت كاترين" في جنوب مصر تعيش أزهى أيامها بفصل الشتاء، وذلك خلال أسبوع «الرصوصة»، كما يطلق عليه سُكان المنطقة هناك، حيث تنخفض فيه درجة الحرارة لتحت الصفر مئوية ما يجعلها تشبة المدن الأوروبية في صعوبة شتائها وجمال منظرها ورونقه.

دوت الخليج

سانت كاترين.. «مدينة أوربية»

حالة من الإثارة الشديدة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تساقط الثلوج في المدينة سالفت الذكر، الأمر الذي دفعهم لتداول الكثير من الفيديوهات والمشاهد الجميلة للجبال الشاهقة والثلوج المتساقطة هناك، وهذا يعود لتميز "سانت كاترين" عن باقي مدن سيناء في الشتاء، فهي تعد أعلى الأماكن المأهولة في سيناء لأنها تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر وتبلغ مساحتها 5130كم ، كما تحيطها مجموعة من الجبال هي الأعلى في مصر، وأعلاها جبل "كاترين" وجبل موسى والصفصافة.

سانت كاترين.. تتصدر جوجل بعد تزينها بالثلوج

في الساعات الماضية بدأت «سانت كاترين» تظهر عبر مؤشرات البحث "جوجل" وذلك عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن وصول درجة الحرارة في المدينة سالفت الذكر إلى 7 درجات تحت الصفر، الأمر الذي أثار فضول المستخدمين لمعرفة الحالة هناك، حيث بدأ البحث من الثانية ظهر أمس السبت حتى وصل إلى أعلى قمة البحث في الثامنة من صباح اليوم، وتكون مدينة سيناء الأكثر اهتمام في عمليات البحث عن سانت كاترين.

لم يكون جوجل الموقع الوحيد الشاهد على اهتمام المستخدمين بـ"سانت كاترين" ولكن الرواد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولوا عددا من الصور والفيديوهات التي توثق الحالة هناك حيث يقول أحد الرواد: "صباح الخير، دي سانت كاترين معانا هنا ياجماعة في مصر"، كما أردف آخر: "قطعة من أوروبا".

المدنية ذات الطابع الجغرافي المتميز، تحتوي على عديد كبير من الآثار من أشهر دير سانت كاترين أقدم دير مأهول بالسكان في العالم، وبه مكتبه تحتوي على أكبر مجموعة دينية بجوار الفاتيكان، وأيضا المسجد الفاطمي الذي تم بناءه عام 500 من الهجرة في عهد الخليفة الفاطي الحاكم بأمر الله، وبها جبل موسى الذي يرتفع عن الأرض حوالي 2280مترا، وهو يعد أكثر الأماكن المناسبة للتسلق، والذي يعد مقصدا للعديد من السياح الداخليين والخارجيين.