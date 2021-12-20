أعضاء مجلس إدارة الأهلي يطيران إلي الدوحة.. صور

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يسافر محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، مع حسام غالي ومحم سراج، إلى مدينة الوحة لحضور مباراة النادي الأهلي أمام نظيرة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، والذي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر محمد الجارحي عضو مجلس إداراة النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”انستجرام، معلقاً:” الدوحة.. أخر نداء لطيارة الدوحة”.

غادر صباح اليوم اعضاء مجلس النادي الأهلي ، مطار القاهرة إلى الدوحة ، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، ومن اجل مساندة الفريق.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى قطر استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب السوبر الإفريقي.

وضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.