/667104/أبطال-حكاية-حتة-من-القمر-في-ضيافة-منى-الشاذلي-الأربعاء-المقبل

تستعد الإعلامية منى الشاذلي لاستضافة أبطال حكاية «حتة من القمر»، الذي أحدثت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أحد حكايات مسلسل «إلا أنا»ء وذلك في يوم الأربعاء المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة أبطال حكاية حتة من القمر مع منى الشاذلي

ويتحدث أبطال حكاية حتة من القمر في الحلقة عن كواليس التصوير، وقضية التنمر التي تناقشها الحكاية، فضلا عن بعض المواقف الطريفة التي جمعتهما سويف أثناء التصوير.

أبطال مسرحية «سالب واحد»

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تستضيف منى الشاذلي أيضا أبطال مسرحية «سالب واحد»، التي حصلت على 25 جائزة، وهي قضايا المعاقين وذوي الهمم ومعاناتهم في التعامل مع الآخرين، والمسرحية من تأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر، وبطولة يارا المليجي، حسام حافظ، عبد الرحمن محسن، أحمد عباس، سالي سعيد، ومصطفى رشدي.

تفاصيل حكاية حتة من القمر

حكاية حتة من القمر تتناول قضية البنات اللاتى يعانين من "وحمة" كبيرة فى وجههم، ويتعرضن للمضايقات والتنمر، وهو ما تناقشه لقاءالخميسي فى حكاية "حتة من القمر"، من مسلسل "زى القمر".

وتدور قصتها حول معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر و الحكاية ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"،ويشارك الفنانة لقاء الخميسي العديد من الفناين: الفنان محمد العمروسى، وعايدة رياض ،وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.