مرور القاهرة تعلن خدمات الاستغاثات على رقم موحد

جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها محافظات مصر، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من خدماتها. وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تخصص رقم 136 للاستغاثات على الطرق. ووجه اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية بجميع المحاور. وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى لمواجهة سوء الإحوال الجوية. ويوجد هدوء نسبى فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما والطرق الساحلية.

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