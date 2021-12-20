عاجل- الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة تصدر بيانا بخطة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - نشرت شركة القاهرة للصرف الصحى برئاسة المهندس عادل حسن، المعدات وسيارات شفط المياه بجميع المحاور الرئيسية بأنحاء محافظتى القاهرة والجيزة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه.





وأكد المهندس عادل حسن، استمرار تمركز المعدات والعمل على مدار الساعة لإزالة أى آثار للأمطار فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار وليد عابدين، المستشار الإعلامى لشركة الصرف الصحى بالقاهرة والمتحدث الرسمى للشركة، إلى الدفع بأكثر من 225 معدة لشفط مياه الأمطار بمحافظتى القاهرة والجيزة، موزعة على النحو التالى:

(145 معدة بالقاهرة - 80 بالجيزة) بالإضافة إلى 3 سيارات سيول تتمركز بالمحاور الرئيسية وبجوار الأنفاق والكبارى، وفق خطة الانتشار والطوارئ التى وضعتها الشركة وتم تنفيذها منذ صباح اليوم وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا التنسيق الكامل مع المحافظين وغرف الطوارئ بالمحافظات والأحياء والأجهزة المعنية.

وأكد عابدين، رفع أقصى درجات الاستعداد بالشركات التابعة، وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأنفاق ومنازل الكبارى.

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كما تم رفع تجمعات المياه بالشوارع الرئيسى والمحاور بالقاهرة والجيزة، كما وجه المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالدفع بفرق طوارئ للتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه.

وأعلنت الشركة تفعيل خط ساخن لتلقى البلاغات، وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال رقم ( 125 )، وكذلك رقم (175) لتلقى بلاغات الصرف الصحى وتجمعات المياه.