رفع مياه الأمطار من شوارع القناطر الخيرية «صور»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناءً على توجيهات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتدخل الفورى للتغلب على آثار الأمطار، وبتعليمات من محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

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وفى سياق متصل، نشرت شركة القاهرة للصرف الصحى برئاسة المهندس عادل حسن، المعدات وسيارات شفط المياه بجميع المحاور الرئيسية بأنحاء محافظتى القاهرة والجيزة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه.

وأكد المهندس عادل حسن، استمرار تمركز المعدات والعمل على مدار الساعة لإزالة أى آثار للأمطار فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار وليد عابدين، المستشار الإعلامى لشركة الصرف الصحى بالقاهرة والمتحدث الرسمى للشركة، إلى الدفع بأكثر من 225 معدة لشفط مياه الأمطار بمحافظتى القاهرة والجيزة، موزعة على النحو التالى:

(145 معدة بالقاهرة - 80 بالجيزة) بالإضافة إلى 3 سيارات سيول تتمركز بالمحاور الرئيسية وبجوار الأنفاق والكبارى، وفق خطة الانتشار والطوارئ التى وضعتها الشركة وتم تنفيذها منذ صباح اليوم وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا التنسيق الكامل مع المحافظين وغرف الطوارئ بالمحافظات والأحياء والأجهزة المعنية.