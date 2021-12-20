توجيه جديد من التنمية المحلية للمحافظات بشأن الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات، على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.





وأشار شعراوى إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود أمطار، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظرا لحالة الطقس غير المستقرة.

وذكر تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أن محافظة القاهرة شهدت أمطارا متوسطة على أغلب الأنحاء وتم التعامل مع مياه الأمطار، والطقس شديد البرودة والرياح المتوسطة، وتم رفع درجة الاستعداد بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى محافظة الجيزة، سقطت أمطار غزيرة على منشأة القناطر، ومتوسطة على الهرم وبولاق الدكرور والبدرشين والحوامدية، وتم فصل الكهرباء عن الشوارع الجانبية، ويجرى التعامل مع الأمطار، فيما شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على حى شرق، ومتوسطة على حى الجمرك، ويجرى التعامل مع الأمطار، وبلغ ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، ويعمل ميناء الإسكندرية بشكل طبيعى.

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وتشهد محافظة مطروح أمطارا رعدية متوسطة على مدينة مطروح وغزيرة على مدينة العلمين، بالإضافة إلى طقس شديد البرودة ورياح شديدة، كما تشهد محافظة كفر الشيخ أمطارا متوسطة والرياح الشديدة، وتوقف الملاحة فى ميناء البرلس لليوم الثانى على التوالى.

وفى محافظة البحيرة، سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، أما دمياط والقليوبية فالطقس مستقر مع رياح متوسطة باردة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز، فيما تشهد باقى المحافظات طقسا مستقرا ورياحا متوسطة ولا توجد أمطار.