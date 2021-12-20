الثلوج تغطى الشوارع وإجراء عاجل.. الإسكندرية تواجه الطقس السيئ (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.





وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، كما انتشرت بالشوارع سيارات الشفط التابعة للصرف الصحى لكسح مياه الأمطار، وتمركزت فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



وتواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى، مع موجه من البرق والرعد وزيادة سرعة الرياح، مما أدى لتراكم المياه بالشوارع والميادين، وأثر على حركة سير المشاة والسيارات، مع تواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إدارتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء، برفع درجة الاستعداد وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأروح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "إنواء الفيضة الصغيرة" الممطرة وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.