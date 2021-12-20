/667105/طبيب-الأهلي-يكشف-موقف-محمد-الشناوي-من-مباراة-السوبير-الإفريقي-تفاصيل

يخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس المرمي سليم تماماً ولا يعاني من أي إصابات، حيث مستعد لمواجهة الرجاء المغربي في السوبري الإفريقي”.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

شركة مرسول

وتمكنت شركة مرسول أن ترعى النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعدما أنهت الإتفاق مع شركة برزنتيشن سبورتس، صاحبة حقوق الرعاية للقلعة الحمراء، وسيتم لصق الشعار على قميص النادي الأهلي خلال مباراة الرجاء المغربي.

وتمتاز شركة مرسول بأنها أكبر شركة تكنولوجية خاصة بالتصويل عند الطلب، وتم تأسيسها منذ عام 2015 برئاسة أيمن السند ونايف هزازي، وتتواجد خدمة مرسول داخل 10 مدن مصرية، ولديها 130 ألف مندوب.

وأكد ناسف السمري، الشريك المؤسس للشركة السعودية أنه سعيد بالتواجد في رعاية النادي الأهلي خلال اللقاء الهام أمام الرجاء المغربي، وأن الشركة تسعى لبناء شراكة ممتدة مع النادي الأهلي بشكل مستمر.