/667106/أشعة-سونار-للاطمئنان-على-أفشة-صلاح-محسن-يواصل-برنامجه-العلاجي-في-القاهرة

حرص الجهاز الطبي للأهلي على فحص مجدي أفشة لاعب الفريق، وذبك من أجل استعدادات المارد الأحمر لمباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن ناحيه اخري اكد احمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق سوف يقوه بأجراء أشعة لقياس درجة تقدمه في البرنامج العلاجي، وذلك بعدما فضل الجهاز الفني تواجد اللاعب في القاهرة وعدم السفر مع البعثة”.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

شركة مرسول

وتمكنت شركة مرسول أن ترعى النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعدما أنهت الإتفاق مع شركة برزنتيشن سبورتس، صاحبة حقوق الرعاية للقلعة الحمراء، وسيتم لصق الشعار على قميص النادي الأهلي خلال مباراة الرجاء المغربي.