/667107/أكرم-توفيق-يخضع-لجلسة-علاج-طبيعي-قبل-المشاركة-ضد-الرجاء-المغربي

حصل أكرم توفيق لاعي النادي الأهلي على راحة من المشاركة في مران الفريق الذي أقيم أمس الأحد، بعدما الجهاز منح اللاعبين الدوليين راحة وذلك بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واكد أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي، أن اللاعي سوف يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة واختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات قبل مباراة الرجاء.

وتابع:” علي معلول خضع لأشعة سونار وجاءت نتيجتها إيجابية وهو في اتم الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء القادم.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.