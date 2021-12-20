رمضان 2022..نور تخوض البطولة النسائية أمام خالد النبوي في مسلسل «راجعين ياهوا»

/667109/رمضان-2022نور-تخوض-البطولة-النسائية-أمام-خالد-النبوي-في-مسلسل-راجعين-ياهوا

انضمت الفنانة المتألقة نور، لأبطال مسلسل « راجعين ياهوا»، الذي يخوض بطولته الفنان القدير خالد النبوي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليجيرصد انضمام نور لأبطال مسلسل راجعين ياهوا

ويعد مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

فيلم أهل الكهف لخالد النبوي

ويواصل صناع فيلم «أهل الكهف» الذي يخوض بطولته الفنان المتألق خالد النبوي حتى وقتنا الحالي، التحضيرات للعمل وتصوير مشاهده المتبقية في دولة المغرب، وانتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الجزء الذي تم تصويره، استعداد لعرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر.

يعرض فيلم «أهل الكهف» بدور العرض المصرية بداية من شهر ديسمبر المقبل، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

رسالة مؤثرة لخالد النبوي في ذكرى رحيل والدته

هذا وقد حرص الفنان المتألق خالد النبوي على إحياء الذكرة الثالثة لرحيل والدته من خلال توجيه رسالة مؤثرة لها، يوضح فيها إشتياقه لحديثها وصوتها في المنزل مشيرا إلى محاولة المستمرة في أن يكون مثلها، اذ نشر النبوي صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها، قائلا: “أمي حبيبتي.. فات على رحيلك 3 سنوات كأنهم يوم، لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك، وحشني أسمعك صوت وحديث، بكلمك وعافك بتسمعيني.. وحشتيني الله يرحمك