/667112/انتهاء-أعمال-رصف-المرحلة-الثانية-من-تطوير-شارع-التحرير-بحي-شرق-سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن انتهاء أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع التحرير بحي شرق سوهاج، في المسافة من تمثال سيتي حتى إشارة شارع الشهيد المستشار عمر حماد (١٥ سابقاً)، بالتعاون بين المحافظة، ومديرية الطرق بسوهاج، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بأعمال الرصف والتجميل وتمهيد الطرق بنطاق المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أن أعمال الرصف تأتي في إطار أعمال التطوير والتجميل بشارع التحرير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه وجميع المرافق بالشارع، مشيرا إلى أن الأعمال تم تنفيذها وفقا للمواصفات والمعايير القياسية .

مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

على جانب اخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال تبطين ترعة " الجزيرة " وتفرعاتها بمركز طما، بإجمالي أطوال 21 كليو و100 متر، بتكلفة 77 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع وجاء في إطار متابعة المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة . وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن عملية ترعة " الجزيرة " تشمل ترعة الجزيرة بطول 8 كيلو و900 متر، وفرع كوم العرب بطول 2.9 كليو متر، وفرع الجزيرة بطول 3.3 كيلو متر، وترعة سلامون بطول 980 متر، وترعة حمادة بطول 3.2 كيلو متر، وفرع حمادة بطول 1.8 كيلو متر . ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفي.

جامعة سوهاج تشارك بمعرض الاخشاب بالقاهرة

على جانب اخر ايضا شاركت جامعة سوهاج، فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب والماكينات Cairo wood show فى دورته السادسة، والذى أقيم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر وإستمر لمدة ٤ أيام.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة طلاب الجامعة تأتى فى ضوء إهتمام غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بربط طلاب الجامعات والأقسام الفنية بالواقع العملى، وإشراكهم بشكل إيجابى للتعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأثاث.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مثل هذه المؤتمرات تعزز فرص دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحرك عجلة المبيعات بشكل قوى لتشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تم إستعراض الجديد في مجالات ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والتكنولوجيا والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلى.