تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي «خاص»

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يترقب عدد كبير من النجوم وجمهور الفنانة القديرة سمية الألفي، معرفة آخر تطورات حالتها الصحية، بعدما شهدت حالة من التدهور وعدم الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعلها تخضع لعملية جراحية خطيرة لاستئصال ورم في الثدي من الدرجة الرابعة.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي

وعلم موقع دوت الخليج من مصدر مقرب للفنانة ط، أن حالة سمية الألفي الصحية تتجه نحو الاستقرار، مردفا: «عدينا مرحلة الخطر»، وذلك بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية التي أكدت ذلك.

أزمة سمية الألفي الصحية

وكانت الفنانة سمية الألفي قد شعرت بتعب شديد في الصدر منذ فترة تصل إلى عدة شهور، وقامت بإجراء بعض الفحوصات التي حتمت على ضرورة خضوعها لعملية جراحية في الحال.

وتمكث الفنانة القديرة سمية الألفي، عدة أيام في المستشفى بعد اتمام اجرائها للعملية وذلك بناءًا على تعليمات الأطباء، ويرافقها خلال هذه الفترة المذكورة ابنها الفنان أحمد الفيشاوي والعديد من أقاربها.

الظهور الأخير لسمية الألفي قبل استئصالها الورم

وآخر ظهور لها في الأيام الماضية، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "ريتسا" للأحتفال مع ابنها أحمد الفيشاوي بالفيلم، الذي يشاركه في بطولته الفنان القدير محمود حميدة، و هو من تأليف معتز فتيحة وأشراف عام يوسف أيمن، ومن إخراج أحمد يسري، و يشارك في بطولتة العديد من الفنانين الاخرين وهم أمير المصري،و أحمد الفيشاوي، وكارولين عزمي و عائشة بن أحمد و مي الغيطي ويوسف عثمان ومريم الخشت.

معلومات عن سمية الألفي

الفنانة القديرة سمية الألفي من مواليد الشرقية في 23 يوليو 1953و هي ممثلة مصرية، حاصلة على شهادة الليسانس من كلية الآداب في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، و بدأت العمل في مجال فن التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح .

أعمال الفنانة القديرة سمية الألفي

بدأت العمل في مجال التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976، ثم فيلم "الحساب يا مدموزيل" بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمالها «علي بيه مظهر و40 حرامي»، «الرايا البيضا»، «بوابة الحلواني» و «ليالي الحلمية».